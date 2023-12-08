В Вологодской области разрабатывают меры поддержки молодых учителей

08 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Образование В России
Фото: Накануне.RU

В Вологодской области разрабатывают меры поддержки молодых учителей

В Вологодской области готовится "губернаторская программа" по поддержке молодых учителей. Об этом заявил врио губернатора области Георгий Филимонов.
Читайте также:

По его словам, необходимо сделать так, чтобы "молодые специалисты сферы образования хотели жить и работать в регионе", а не уезжали из него. При этом глава региона соединил данную социальную задачу с демографической - ростом числа многодетных семей.

"Наша задача – в народосбережении и сохранении русского государства-цивилизации. Опираемся на традиционные семейные ценности, многодетность, а также доступность здорового образа жизни, достойной работы и жилья", - написал Филимонов в своем телеграм-канале.

Демография Вологодской области катастрофическая. В 2022 году смертность превысила рождаемость на 80%. "Естественная" убыль составила более 7 тыс. человек при населении региона чуть более 1 млн. В 2023 году ситуация практически не изменилась. При этом можно заметить, что Филимонов, согласно позиции федеральных властей, смешивает демографические цели с социальными, которые никакого эффекта для демографии практически не дают. "Меры поддержки" никак не влияют на рождаемость и направлены прежде всего на борьбу с бедностью, что признают и власти, которые, тем не менее, всегда присоединяют к ним надежду на улучшение демографии.

Что касается мер поддержки молодых учителей, то предусматриваются дополнительные выплаты каждый месяц в течение первых трех лет работы и единовременную выплату учителям до 35 лет на первоначальный взнос по жилищной ипотеке. Также будут отмечать и материально стимулировать учителей, которые подготовят победителей и призеров олимпиад.

Теги: учитель, меры поддержки, ипотека


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети