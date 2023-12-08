В Вологодской области разрабатывают меры поддержки молодых учителей

В Вологодской области готовится "губернаторская программа" по поддержке молодых учителей. Об этом заявил врио губернатора области Георгий Филимонов.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы "молодые специалисты сферы образования хотели жить и работать в регионе", а не уезжали из него. При этом глава региона соединил данную социальную задачу с демографической - ростом числа многодетных семей.

"Наша задача – в народосбережении и сохранении русского государства-цивилизации. Опираемся на традиционные семейные ценности, многодетность, а также доступность здорового образа жизни, достойной работы и жилья", - написал Филимонов в своем телеграм-канале.

Демография Вологодской области катастрофическая. В 2022 году смертность превысила рождаемость на 80%. "Естественная" убыль составила более 7 тыс. человек при населении региона чуть более 1 млн. В 2023 году ситуация практически не изменилась. При этом можно заметить, что Филимонов, согласно позиции федеральных властей, смешивает демографические цели с социальными, которые никакого эффекта для демографии практически не дают. "Меры поддержки" никак не влияют на рождаемость и направлены прежде всего на борьбу с бедностью, что признают и власти, которые, тем не менее, всегда присоединяют к ним надежду на улучшение демографии.

Что касается мер поддержки молодых учителей, то предусматриваются дополнительные выплаты каждый месяц в течение первых трех лет работы и единовременную выплату учителям до 35 лет на первоначальный взнос по жилищной ипотеке. Также будут отмечать и материально стимулировать учителей, которые подготовят победителей и призеров олимпиад.