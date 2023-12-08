Обретение мощей, екатерининские уроки, крестный ход и концерт — столица Урала отметила день святой Екатерины

Накануне, 6 декабря, православные верующие по всему миру праздновали День святой Екатерины.

Для Екатеринбурга это особая дата — 300-летняя уральская столица названа в честь святой великомученицы из Александрии, она — небесная покровительница города.

Несмотря на крепкий мороз, с самого утра в Свято-Троицкий собор пришли верующие, чтобы после службы отправиться крестным ходом в честь святой Екатерины. Божественную литургию возглавил Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений с сомном архиереев.

Вчерашний день святой Екатерины на Урале стал по-настоящему особенным, историческим: в год своего 300-летия Екатеринбург обрел частичку мощей своей святой покровительницы.





Раку епархии и всем городу в ее лице передала община православных верующих Крыма.

Ковчег с мощами пронесли крестным ходом до часовни святой Екатерины, где они будут храниться.

От собора до часовни прошли 3700 человек, половина из которых затем отправилась на праздничный концерт.

По традиции, праздничные события поддерживает Фонд святой Екатерины.

В этом году благотворители помогали с организацией крестного хода, поставили возле часовни теплые шатры с горячим чаем и едой и провели концерт группы Largo на площадке у ККТ «Космос».

«Я хочу поздравить город, всех горожан с Днем святой великомученицы Екатерины, которая незримо присутствует в жизни нашего города, оберегает его, помогает», — говорит директор фонда Александр Андреев.

После окончания крестного хода Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский поблагодарил руководителя фонда за постоянное сотрудничество, наградив его медалью великомученицы Екатерины II степени.

В числе тех, кто сегодня пришел на праздник, было много благополучателей Фонда: врачи, учителя, многодетные семьи и сотни других, от чьей беды не остались в стороне попечители.

«Молились о хорошей жизни, Катя о своем, я о своем. Мы, можно сказать, были где-то внизу, а сейчас у меня есть работа, у ребенка есть работа. Это окрыляет», — говорит мама Екатерины Долматовой, чью реабилитацию после падения со скалы взяли на себя меценаты.





К празднованию подключился и екатеринбургский Дом Учителя.

Специально к 300-летию города его специалисты подготовили «Екатерининские уроки», они прошли в 142 школах и детских садах по всему городу.