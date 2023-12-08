08 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Обретение мощей, екатерининские уроки, крестный ход и концерт — столица Урала отметила день святой Екатерины 

Накануне, 6 декабря,  православные верующие по всему миру праздновали День святой Екатерины.

крестный ход, день святой екатерины(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Для Екатеринбурга это особая дата — 300-летняя уральская столица названа в честь святой великомученицы из Александрии, она — небесная покровительница города. 

митрополит евгений, александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Несмотря на крепкий мороз, с самого утра в Свято-Троицкий собор пришли верующие, чтобы после службы отправиться крестным ходом в честь святой Екатерины. Божественную литургию возглавил Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений с сомном архиереев. 

митрополит евгений(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Вчерашний день святой Екатерины на Урале стал по-настоящему особенным, историческим: в год своего 300-летия Екатеринбург обрел частичку мощей своей святой покровительницы.

крестный ход в екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Раку епархии и всем городу в ее лице передала община православных верующих Крыма. 

православная реликвия, святая екатерина(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Ковчег с мощами пронесли крестным ходом до часовни святой Екатерины, где они будут храниться.

часовня святой екатерины(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

От собора до часовни прошли 3700 человек, половина из которых затем отправилась на праздничный концерт. 

митрополит евгений(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

По традиции, праздничные события поддерживает Фонд святой Екатерины.

алексей свалов, александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В этом году благотворители помогали с организацией крестного хода, поставили возле часовни теплые шатры с горячим чаем и едой и провели концерт группы Largo на площадке у ККТ «Космос». 

«Я хочу поздравить город, всех горожан с Днем святой великомученицы Екатерины, которая незримо присутствует в жизни нашего города, оберегает его, помогает», — говорит директор фонда Александр Андреев. 

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

После окончания крестного хода Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский поблагодарил руководителя фонда за постоянное сотрудничество, наградив его медалью великомученицы Екатерины II степени.

митрополит евгений, александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В числе тех, кто сегодня пришел на праздник, было много благополучателей Фонда: врачи, учителя, многодетные семьи и сотни других, от чьей беды не остались в стороне попечители. 

алексей свалов, митрополит евгений(2023)|Фото:пресс-служба фонда святой Екатерины

«Молились о хорошей жизни, Катя о своем, я о своем. Мы, можно сказать, были где-то внизу, а сейчас у меня есть работа, у ребенка есть работа. Это окрыляет», — говорит мама Екатерины Долматовой, чью реабилитацию после падения со скалы взяли на себя меценаты. 

православная реликвия, святая екатерина(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

К празднованию подключился и екатеринбургский Дом Учителя.

Специально к 300-летию города его специалисты подготовили «Екатерининские уроки», они прошли в 142 школах и детских садах по всему городу.

Теги: день святой екатерины, фонд святой екатерины, митрополит евгений, александр андреев, крестный ход


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