08 Декабря 2023
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Фото: t.me/Hinshtein / Telegram-канал Александра Хинштейна

Задержан отец восьмиклассницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии

В Брянске задержали отца восьмиклассницы, устроившей стрельбу в гимназии №5. Девочка стреляла из отцовского ружья. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 224 УК РФ "Небрежное хранение оружия".

Baza сообщает, что у отца девочки было разрешение на хранение и ношение оружия, условия хранения проверялись каждый год, претензий не было.

Ранее были задержаны руководитель и охранница ЧОПа, который работал с гимназией. В день, когда девочка с ружьем пришла в школу, рамки металлоискателя на входе не работали, в ручном режиме детей тоже не проверяли. По данным СМИ, девочка пронесла ружье в тубусе.

Теги: стрельба, брянск, задержание, оружие


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