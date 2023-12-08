Задержан отец восьмиклассницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии

В Брянске задержали отца восьмиклассницы, устроившей стрельбу в гимназии №5. Девочка стреляла из отцовского ружья. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 224 УК РФ "Небрежное хранение оружия".

Baza сообщает, что у отца девочки было разрешение на хранение и ношение оружия, условия хранения проверялись каждый год, претензий не было.

Ранее были задержаны руководитель и охранница ЧОПа, который работал с гимназией. В день, когда девочка с ружьем пришла в школу, рамки металлоискателя на входе не работали, в ручном режиме детей тоже не проверяли. По данным СМИ, девочка пронесла ружье в тубусе.