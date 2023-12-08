Сыну американского президента предъявлено обвинение в уклонении от налогов

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлено обвинение в уходе от налогов. Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении Байдена-младшего.

В обвинении содержится девять пунктов, включая уход от налогов, уклонение от оценки имущества, фальсификация налоговой декларации, передает CNN.

Прокуратура считает, что Хантер Байден "участвовал в четырехлетней схеме, чтобы не платить минимум $1,4 млн" с 2016 по 2019 гг. Хотя в итоге он налоги заплатил, прокуроры утверждают, что он подавал документы на ложные бизнес-вычеты "с целью уклониться от уплаты налогов и уменьшить существенные налоговые обязательства, с которыми он столкнулся".

Сын президента "потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы оплатить свои налоговые счета", говорится в обвинительном заключении.