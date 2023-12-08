Почти 80% россиян считают треш-стримы опасными

78% россиян считают треш-стримы опасными. Об этом заявила первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционного законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, комментируя внесенный в Госдуму законопроект о штрафах за треш-стримы.

Он предусматривает административные штрафы организаторам и участникам треш-стримов до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования. А в случае совершения уголовного преступления факт его демонстрации в интернете будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Владельцев соцсетей обяжут отслеживать треш-контент, а каналы треш-стримеров будут внесены в реестр запрещенной информации.

Инициатор законопроекта сенатор Алексей Пушков отмечает, что это не что иное как публичный садизм, который калечит психику тех, кто его смотрит, особенно детей и молодежи. Он надеется, что закон будет быстро принят и в ближайшее время вступит в силу, а треш-стримеры будут окончательно поставлены вне закона.

Нововведения не будут распространяться на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность. Исключение делается и для материалов зарегистрированных СМИ, а также для фото- и видеоматериалов, предназначенных для использования в научных или медицинских целях.



