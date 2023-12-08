Названа версия возникновения пожара в Екатеринбурге, где пострадали четверо детей

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после пожара в садоводческом товариществе, где пострадали женщина и четверо детей. В ведомстве назвали одну из версий инцидента.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня рано утром произошло возгорание в жилом садовом доме в СНТ "Малахит-2". С места пожара были госпитализированы женщина и дети 2009, 2012, 2014 и 2015 годов рождения.

По данным ведомства, у всех многочисленные ожоги. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

Как отметили в прокуратуре, рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе замыкание электропроводки в доме. Однако точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее в министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в садовом товариществе "Малахит-2".