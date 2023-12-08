08 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Расходы на покупку продуктов для Нового года выросли за год на 12%

Средняя сумма расходов россиян на покупку продуктов для празднования Нового года оценивается в 5115 рублей, что на 12% больше, чем в прошлом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы компании "Эвотор".

В новогоднюю корзину вошли мандарины, бананы, яблоки, картофель, свекла, маринованные огурцы, зеленый горошек, сельдь, шпроты, свиная нога, куриное филе, крабовые палочки, копченая колбаса, яйца, сыр, майонез, хрен, а также торт, конфеты, бутылка алкоголя.

Отмечается, что встретить праздник в Санкт-Петербурге (5623 рублей) дешевле, чем в Москве (6109 рублей).

Ранее "Руспродсоюз" сообщал, что в России стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год увеличилась на 9,17%. Как заявлял заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, семья из четырех человек может отдать на праздничный стол около 5,5 тысяч рублей, тогда как в прошлом году – 4 тысячи 994 рублей.

Также сообщалось, что в России за год ингредиенты для салатов "Селедка под шубой" и "Оливье" стали дороже на 4% и 6% соответственно. Больше всего подорожали морковь и куриные яйца - более чем 20%, следует из данных Росстата.

Теги: продукты, новый год, расходы


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