ТМК награждена премией "Компания будущего" за создание корпоративной соцсети Mobi2U

Трубная металлургическая компания (ТМК) стала лауреатом премии "Компания будущего - 2023", которая вручается по инициативе делового журнала "Компания". ТМК получила награду в специальной номинации "Корпоративная социализация" за создание и развитие внутренней социальной сети Mobi2U.

Как сообщает пресс-служба ТМК, приз специальной номинации присуждается за эффективные способы масштабного командообразоваия и идейного сплочения сотрудников территориально распределенных компаний. Эксперты высоко оценили проект ТМК по созданию внутренней социальной сети Mobi2U и отметили, что Mobi2U раскрывает таланты каждого из десятков тысяч работников, стимулирует их профессиональный и личностный рост, повышает вовлеченность в ежедневную жизнь компании.

Развитием инструмента внутренней коммуникации в виде мобильного приложения Mobi2U занимается Корпоративный университет ТМК2U.

"Mobi2U объединило более 50 тыс. работников, поместив их в одно информационное поле. Мы благодарны за высокую оценку проекта и планируем развивать его дальше для решения актуальных задач бизнеса", — сказала заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом – директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.