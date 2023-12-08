08 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

При пожаре в садовом товариществе в Екатеринбурге пострадали четверо детей

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в садовом товариществе "Малахит-2" в Екатеринбурге. Среди них четверо детей.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Минздраве, в результате возгорания пострадали пять человек. В их числе четыре ребенка, которые госпитализированы в детскую больницу №9 Екатеринбурга. По данным ведомства, трое поступили в ожоговое отделение, один находится в реанимации.

"Мама пострадавших детей получила ожоги кистей рук, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Принято решение о лечении мамы в этой же больнице для психологического комфорта детей и самой пациентки", - добавили в Минздраве.

Пожар в поселке Шувакиш в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром поступил сигнал о пожаре на улице Лесная в поселке Шувакиш в Екатеринбурге. На площади в 150 квадратных метров вспыхнули частный жилой дом и надворные постройки.

Около 11 часов пожарные локализовали огонь. Сейчас специалисты принимают все меры для ликвидации возгорания. Как отметили в МЧС, тушение осложняется экстремально низкой температурой воздуха. На месте работают 22 человека личного состава и пять единиц пожарно-спасательной техники.

Пожар в поселке Шувакиш в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: пожар, пострадавшие, Минздрав, МЧС, Екатеринбург


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