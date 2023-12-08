Спикер Белого дома: США хотят от РФ диалога с Украиной на условиях Киева

США стремятся заставить Россию пойти на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года. Об этом заявил заместитель помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джонатан Файнер.

По его словам, России при таких условиях пришлось бы выбирать между признанием территориальной целостности всей Украины или продолжением конфликта "с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе", передает ТАСС.

В Белом доме ожидают, что через год США, Евросоюз и Украина нарастят объемы ВПК, пояснил Файнер.

В Кремле отмечали, что Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине.

Ранее "Известия" со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник сообщили, что Россия готова начать переговоры с Украиной, в том числе на территории западной страны. Скорее всего, посредником станет страна, не входящая в блок НАТО. По этой причине маловероятно посредничество Будапешта, хотя венгерский премьер-министр Виктор Орбан и занимает проросийскую позицию.