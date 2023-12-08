08 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Лабытнанги в пользу детей погибшего вахтовика взыскали три миллиона рублей

Прокуратура Лабытнанги добилась взыскания в пользу двух детей погибшего вахтовика компенсации морального вреда в размере 3 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ведомство провело проверку по факту произошедшего несчастного случая на производстве. Было установлено, что в октябре 2022 года было допущено нарушение правил безопасности при укладке трубопровода. Из-за этого произошел обвал грунта, повлекший смерть работника.

Во время судебного разбирательства установлена вина работодателя, в том числе в части необеспечения безопасных условий труда и нарушений по допуску работника в траншею для производства работ. Ведомство обратилось в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд требования прокурора удовлетворил.

Фактическое исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Теги: Лабытнанги, вахтовик, компенсация


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