Задержаны сотрудники ЧОПа, охранявшего школу в Брянске, где произошла стрельба

Задержаны генеральный директор и охранница ЧОО "Агентство Экскалибур" – компании, охраняющей гимназию №5 в Брянске, где накануне произошла стрельба, пишет Shot со ссылкой на источник.

Ранее СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух лиц. Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет лишения свободы.

Канал пишет, что частная охрана обходилась школе в 100 тыс. руб. в месяц. При этом в день атаки на входе в школу не работала рамка металлоискателя. Ручным металлоискателем охранница вошедшую в школу восьмиклассницу Алину А. тоже не проверила. После этого девочка открыла стрельбу в классе, двое погибших, четверо раненных. Отцовское ружье она пронесла в тубусе.

ЧОО "Агентство Экскалибур" работает по всему Брянску — обеспечивает охрану школы, детских садов, университетов и колледжей, отмечает канал.