08 Декабря 2023
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Фото: скриншот видео со страницы Олеси Орловой / vk.com/id673812448

Жители Верхней Пышмы просят Путина поддержать строительство трамвайной сети

Жители уральского города Верхняя Пышма обратились к Владимиру Путину с просьбой поддержать из федерального бюджета проектирование и строительство трамвайной сети в муниципалитете.

Видео обращения к президенту на своей странице в соцсети опубликовала депутат гордумы Олеся Орлова. По ее словам, город стремительно меняется, увеличивается население, соответственно, растет и транспортная нагрузка. Орлова считает, что существенно снизить ее может строительство трамвайной сети в самой Верхней Пышме.

"Долгое время наш город напрямую с Екатеринбургом связывала только одна дорога, по которой двигались и автомобили, и общественный транспорт. Чтобы побороть эту проблему, был реализован проект, который лично я считаю будущим транспортной системы: между двумя городами проложили трамвайную линию, сейчас она работает бесперебойно, а автобусы, которые ходили между городами, переориентировали на внутренние перевозки. Проблему пробок решили, но появились пересадки", - говорится в обращении к Путину.

Строительство трамвайной сети, по мнению депутата, позволило бы не только решить транспортную проблему Верхней Пышмы, но и присоединить к новой транспортной системе соседний 20-тысячный Среднеуральск. Идею поддерживают не только горожане: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе "прямой линии" сказал, что этот проект нужен. Однако без федеральной финансовой поддержки или целевой программы его реализация может затянуться на годы.

Как отметила депутат, такие проблемы есть практически у каждого российского города с населением от полумиллиона человек. В обращении Олеся Орлова просит разработать федеральную целевую программу развития межмуниципального рельсового наземного транспорта для всей страны.

Напомним, в настоящее время трамвайная линия соединяет Верхнюю Пышму (проспект Успенский) и Екатеринбург (ост. Фрезеровщиков) и стала с 18 ноября частью новой транспортной схемы сообщения между двумя городами. Пассажиров к трамваю в медной столице Урала подвозят муниципальные автобусы, в том числе специально введенных новых маршрутов, а для оплаты проезда введен специальный пересадочный тариф.

Теги: Путин, обращение, трамвай, Верхняя Пышма


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