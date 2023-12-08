08 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме поддержали законопроект о беспрепятственном доступе провайдеров в жилые дома

Провайдеры должны свободно устанавливать оборудование для подключения к интернету в многоквартирных домах. Такой законопроект рекомендовал принять во втором чтении Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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Глава Комитета Александр Хинштейн считает, что это законопроект об отмене "телеком-рабства". Суть в том, что он обеспечивает право граждан на доступ к информации и наведение порядка в части телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме. У собственников и лиц, проживающих в квартирах на основании договора социального найма, появится возможность заключения прямого договора с оператором. Из цепочки исключается управляющая компания, а вместе с ней и коррупционная составляющая, уверен депутат.

Есть опасения, что операторы устроят в домах хаос. Но проект предполагает, что Правительство РФ издаст постановление, в котором конкретизируют подробные технические требования к монтажу сетей связи в домах. Более того, если оператор в процессе установки оборудования повредит общедомовое имущество, то он будет обязан полностью компенсировать нанесенный ущерб. В течение года после постановления операторы будут должны или демонтировать свое оборудование, или привести его в соответствии с общефедеральными требованиями.

Еще одно опасение связано с возможностью всем операторам заходить в дома. Что же будет с домом, если там появятся десятки операторов? Статистика показывает, что более пяти операторов на объект не приходят, им экономически невыгодно "толкаться", указал Хинштейн.

"Законопроект стал абсолютно сбалансирован, во главе его — интересы граждан, которые с его принятием сами будут определять, каким оператором связи им пользоваться. И благодаря ему, мы сможем добиться цели, когда 98% домохозяйств в России будут иметь доступ к сверхбыстрому интернету", - написал глава ИТ-комитета.

Законопроект поддержали в Администрации президента, Минстрое, Роскомнадзорае и ФАС.

Теги: интернет, провайдер


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