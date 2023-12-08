В Свердловской области нашли "финансовую пирамиду", работавшую онлайн

В 2023 году в Свердловской области была выявлена одна "финансовая пирамида". Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

По данным управления, "пирамида" работала под брендом "P2P Arbitration" и действовала от имени индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на Среднем Урале.

"Компания не имела офисов и работала онлайн, она привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая "выгодно" вложиться в покупку недвижимости и автомобилей. При этом никакой хозяйственной деятельности не вела, гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счет привлечения денег новых клиентов", - пояснил заместитель начальника Уральского главного управления ЦБ РФ Максим Артемьев.

Всего с января по сентябрь 2023 года Банк России выявил в Свердловской области 20 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности. 80% из них – так называемые "черные кредиторы". Все выявленные нелегальные участники финансового рынка были внесены в предупредительный список на сайте ЦБ.