В аэропорт Новосибирска после взлета вернулся самолет с заискрившимися двигателями

В аэропорт Новосибирска после взлета вернулся самолет Boeing-737 авиакомпании S7. По данным СМИ, у борта возникли проблемы с двигателями – сообщалось, что пассажиры видели летящие из них искры. Никто не пострадал, самолет благополучно совершил посадку с 176 пассажирами. Вылет рейса в Москву в итоге задерживается.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

"Посадка произведена в штатном режиме. В настоящее время борт отстранен от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэровокзала, ведется подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса", - говорится в сообщении надзорного ведомства.