08 Декабря 2023
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Фото:gubernator74.ru

Уральские производители увеличили поставки шоколада в Китай

На Урале нарастили поставки шоколадных конфет и сладостей в Китай. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"С начала года экспорт в КНР в физическом выражении увеличился в 114 раз (до 2,3 тысяч тонн) и в стоимостном – в 180 раз (до 4,7 млн долларов США). А за октябрь-ноябрь в Поднебесную отгружено 1,865 тонн шоколада на более чем 3,7 млн долларов США. Китай остается самым привлекательным рынком сбыта для уральского бизнеса", - отметил глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

По данным таможенников, всего с начала года региональные производители экспортировали 4 тысячи тонн шоколадных конфет общей стоимостью 8 млн 330 тысяч долларов США. По сравнению с прошлым годом рост в стоимостном выражении составил почти 79%, а в физическом – 10,5%. На сегодняшний день уральский шоколад поставляют в 18 стран.

Ранее сообщалось, что уральский майонез начали экспортировать в Китай. Кроме этого, китайцы полюбили уральское мороженое.

Теги: шоколад, Китай, поставки, таможня


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