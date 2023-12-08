Россияне массово скупают пляжные туры на лето

Граждане России приступили к массовой покупке туров на лето по пляжным направлениям.

Как заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе и подтвердили крупные туроператоры, броней в Анапу и Абхазию уже в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2022 года. Россияне пытаются сэкономить на отдыхе.

Так, если купить тур на лето в зимний период, можно сэкономить 20–30%.

Как считают эксперты, в 2024 году отечественные курорты ждет аншлаг, часть туристов вернется и в Крым, а такая глубина продаж говорит о растущей уверенности населения в завтрашнем дне.

Ломидзе отметила, цены на отдых в России в предстоящем году вырастут на 10% — в дополнение к подорожанию на 15%, которое случилось в уходящем году. И на старте сезона скидок уже не будет, сообщают "Известия".