08 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Законопроект о буллинге в школе обсудят до конца года

Проект закона, который предлагает заняться профилактикой травли в школах, обсудят на слушаниях в Госдуме до конца декабря этого года.

Как заявила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, необходимо провести большие парламентские слушания и сразу внести документ. Тема травли обсуждалась на пленарном заседании в Думе после трагедии в Брянске, где 7 декабря 14-летняя ученица гимназии № 5 пронесла в школу помповое ружье и открыла огонь по своим одноклассникам, а затем покончила с собой. Погибла одноклассница нападавшей. Еще пятеро подростков госпитализированы.

Глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг предложил запросить в Следственном комитете и Генпрокуратуре информацию о поступающих обращениях в связи с травлей в образовательных учреждениях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил трем комитетам – по просвещению, безопасности и защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства – проработать определение "травля".

Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев заявил, что необходимо также определить ответственность за травлю и сформировать меры профилактики, реагирования государства и педагогического сообщества, чтобы не допускать ее впредь, сообщают "Ведомости".

За последний месяц в учебных заведениях России произошло несколько резонансных случаев издевательств детей над сверстниками. Как говорится в материалах мониторингового центра "Безопасность 2.0", с мая по октябрь зафиксировано 6,8 тыс. резонансных эпизодов кибербуллинга несовершеннолетних в Сети.

Теги: буллинг, травля, школа, Госдума, законопроекты


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