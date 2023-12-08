Минфин РФ не будет повышать минимальные цены на крепкий алкоголь с января

Роста минимальных розничных цен на крепкие алкогольные напитки в России с 1 января 2024 года не произойдет.

Как сообщает Министерство финансов РФ, стоимость водки, коньяка, бренди и других крепких напитков не изменится - повышение минимальных цен не предполагается. Что касается акцизов, то c 1 января следующего года индексируются ставки на алкогольную продукцию на уровень инфляции.

По данным ведомства, в мае 2024 года увеличивается размер ставок акцизов на отдельные виды слабоалкогольной продукции. При этом для российских производителей коньяка, а также винодельческой продукции полного цикла действует мера поддержки в виде обратного акциза, которая по сути компенсирует затраты на акциз.

Ранее Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на крепкую алкогольную продукцию: на водку - до 299 рублей с 281 рубля за бутылку 0,5 л, сообщают "Известия".