Компании накажут за подорожание продуктов на 30%

В России крупным компаниям запретят устанавливать экономически необоснованные цены на продукты питания.

Речь о случаях, когда их стоимость выросла на 30% в течение 60 дней без обоснованных причин. Соответствующий проект закона внесен Федеральной антимонопольной службой в кабмин.

Предполагается, что такое ограничение будет действовать до конца 2024 года. За нарушения сначала будут выдавать предписания, а затем — заводить дело.

По словам экспертов, существуют риски для компаний при таком регулировании: бизнес могут привлечь к ответственности без дополнительных объяснений, сообщают "Известия".

Ранее Федеральная антимонопольная служба России разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность добровольно ограничить наценки на куриные яйца на уровне до 5%.