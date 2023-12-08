Сочи обошел Дубай по стоимости элитного жилья

Сочи обошел Дубай по стоимости элитного жилья.

Цена квадратного метра в жилых комплексах элитного класса в российском городе превышает 1,4 млн руб., что больше, чем в Нью-Йорке и Лондоне. При этом если в Дубае в 2022 году было введено в эксплуатацию около 27 тыс. апартаментов и около 4 тыс. вилл, то в Сочи за все 123 года развития курорта было введено 67,5 тысяч номеров.

Как заявили аналитики NF Group, Сочи по итогам 2022 года вошел в первую тройку городов мира индекса миллиона долларов — он показывает, сколько квадратных метров элитной недвижимости можно купить во всем мире за условный $1 млн. В прошлом году за эту сумму в курортной столице России можно было приобрести 29 кв. м.

По этому показателю Сочи уступил только Монако (17 кв. м) и Гонконгу (21 кв. м). Москва заняла в индексе 12-е место с 46 кв. м, доступными обладателю миллиона долларов, сообщает "Коммерсант".