В Госдуме ищут возможность смягчить поправку о сплошных рубках на Байкале

Депутаты Госдумы России доработают поправки в закон "Об охране озера Байкал" ко второму чтению.

В Думе завершилось совместное заседание экспертного совета комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и межфракционной рабочей группы "Байкал", на котором обсуждались поправки в нашумевший проект закона.

Главные дискуссии ведутся вокруг нормы о возможности рубки леса. Возможно, что рабочая группа еще, возможно, будет собираться для обсуждения темы с научным сообществом и регионами, но в узком формате. Второе чтение документа еще не назначено, сообщают "Ведомости".

Ранее вице-спикер Госдумы, "единоросс" Петр Толстой, неоднократно выступавший за выход России из международных организаций, предложил выйти из ЮНЕСКО. Депутата обидела критика, которую в адрес российских властей и конкретно Госдумы высказывает эта организация в связи с рассмотрением законопроекта "Об охране озера Байкал".

ЮНЕСКО выражала обеспокоенность, поскольку Байкал является объектом всемирного наследия этой организации.