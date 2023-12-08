08 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба президента РФ

В Великобритании заявили, что после Украины Путин может вернуться за добавкой

Боевые действия на Украине угрожают безопасности Европы и США.

Как заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, необходимо сосредоточиться на данном конфликте, сообщает Sky News. По его словам, он прибыл в Соединенные Штаты с посылом помогать Киеву.

Дипломат отметил, что если не остановить президента России Владимира Путина, "он вернется за добавкой". Кэмерон указал, что это достаточно сильный аргумент.

Ранее Кэмерон (бывший британский премьер-министр) через два дня после назначения совершил первый иностранный визит в новом качестве – посетил Киев.

Теги: Великобритания, Путин, Украина, Кэмерон


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