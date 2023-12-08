08 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли поправки о штрафах за треш-стримы

В Госдуму внесли проект закона, предусматривающий штрафы до 700 тыс. руб. за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости, в том числе за треш-стримы.

Нововведения не будут распространяться на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность. Исключение делается и для материалов зарегистрированных СМИ, а также для фото- и видеоматериалов, предназначенных для использования в научных или медицинских целях.

Наказываться будет "совершение правонарушения в целях нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу", сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что соцсети в России обяжут отслеживать треш-контент.

Теги: Госдума, треш-стрим, блогеры


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Ранее 04.04.2023 09:15 Мск В Совфеде предложили отправлять в колонию за треш-стримы с несовершеннолетними

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