В Госдуму внесли поправки о штрафах за треш-стримы

В Госдуму внесли проект закона, предусматривающий штрафы до 700 тыс. руб. за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости, в том числе за треш-стримы.

Нововведения не будут распространяться на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность. Исключение делается и для материалов зарегистрированных СМИ, а также для фото- и видеоматериалов, предназначенных для использования в научных или медицинских целях.

Наказываться будет "совершение правонарушения в целях нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу", сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что соцсети в России обяжут отслеживать треш-контент.