Двоих детей из Брянска доставят спецбортом в Москву для дальнейшего лечения

Пострадавших в результате стрельбы в гимназии Брянска двоих детей доставят в Москву для дальнейшего лечения.

Как сообщил в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз, они находятся в стабильно тяжелом состоянии. В Брянск прибыл спецборт с медицинским модулем. Соответствующее поручение отдал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Транспортировка детей осуществляется под контролем специалистов Минздрава РФ. Пострадавших доставят в Российскую детскую клиническую больницу.

Еще трое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, указал глава региона.

Напомним, утром 7 декабря 14-летняя девушка принесла в брянскую гимназию №5 помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. Двое погибли (одна из них стрелявшая), пять человек пострадали, они доставлены в больницу.