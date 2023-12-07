08 Декабря 2023
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Экономика Костромская область
Фото:adm44.ru

В Костромской области проходит четвертый межрегиональный форум пчеловодов

В Костромской области проходит четвертый межрегиональный форум пчеловодов. В нем принимают участие пасечники из 18 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Многие традиционно присоединяются к работе форума в режиме онлайн, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Постоянные участники отмечают, что благодаря встречам и дискуссиям с привлечением органов законодательной и исполнительной власти многие проблемы пчеловодов уже решены. Сегодня Костромская область занимает лидирующие позиции по предоставлению мер господдержки в отрасли, отметил член правления Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

«Костромская область, я считаю, сегодня является настоящим лидером по поддержке пчеловодов. Губернатор Сергей Константинович Ситников лично уделяет отрасли большое внимание. Для начинающих пчеловодов доступны гранты «Агростартап» наравне с другими сельхозпредприятиями, можно получить компенсацию затрат на приобретение пчелопакетов. В Костромской области обеспечена бесплатная паспортизация пасек, центр компетенций оказывает консультационные услуги. Впервые мы можем получить компенсации за приобретенное оборудование», - подчеркнул Валерий Михеев.

В регионе большое внимание уделяется борьбе с фальсификатом на рынке медовой продукции. По инициативе губернатора Сергея Ситникова зарегистрирован товарный знак. Право на его использование предоставляет региональный центр компетенций на безвозмездной основе.

мед(2023)|Фото:adm44.ru

По поручению главы региона на средства областного бюджета для определения качества меда в ветеринарных лабораториях Костромской области в 2023 году проведено 1635 исследований. Отклонений от норм не выявлено.

ситников(2023)|Фото: adm44.ru

В настоящее время на первый план выходят вопросы правового регулирования, отметил в ходе форума губернатор Сергей Ситников.

ситников(2023)|Фото: adm44.ru

«В определенной степени вызывают беспокойство вопросы, связанные с намерениями маркировки пчеловодческой продукции. Поэтому у меня большая просьба - обсудите на форуме эти позиции. Мы готовы подставлять свое плечо. Предлагаю в ходе форума по этому поводу выработать четкую позицию. После этого мы с профильным департаментом будем выходить в Госдуму и Правительство для того, чтобы решать ваши проблемы», - отметил глава региона.

ситников(2023)|Фото:adm44.ru

В Костромской области пчеловодство является перспективным направлением развития сельского хозяйства. На территории региона зарегистрировано более 1200 пасек, на которых содержится более 13 тысяч пчелосемей. Ежегодно производится более 700 тонн меда.

Теги: пчеловодство, сергей ситников, форум пчеловодов,


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