В Костромской области проходит четвертый межрегиональный форум пчеловодов

В Костромской области проходит четвертый межрегиональный форум пчеловодов. В нем принимают участие пасечники из 18 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Многие традиционно присоединяются к работе форума в режиме онлайн, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Постоянные участники отмечают, что благодаря встречам и дискуссиям с привлечением органов законодательной и исполнительной власти многие проблемы пчеловодов уже решены. Сегодня Костромская область занимает лидирующие позиции по предоставлению мер господдержки в отрасли, отметил член правления Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

«Костромская область, я считаю, сегодня является настоящим лидером по поддержке пчеловодов. Губернатор Сергей Константинович Ситников лично уделяет отрасли большое внимание. Для начинающих пчеловодов доступны гранты «Агростартап» наравне с другими сельхозпредприятиями, можно получить компенсацию затрат на приобретение пчелопакетов. В Костромской области обеспечена бесплатная паспортизация пасек, центр компетенций оказывает консультационные услуги. Впервые мы можем получить компенсации за приобретенное оборудование», - подчеркнул Валерий Михеев.

В регионе большое внимание уделяется борьбе с фальсификатом на рынке медовой продукции. По инициативе губернатора Сергея Ситникова зарегистрирован товарный знак. Право на его использование предоставляет региональный центр компетенций на безвозмездной основе.

По поручению главы региона на средства областного бюджета для определения качества меда в ветеринарных лабораториях Костромской области в 2023 году проведено 1635 исследований. Отклонений от норм не выявлено.

В настоящее время на первый план выходят вопросы правового регулирования, отметил в ходе форума губернатор Сергей Ситников.

«В определенной степени вызывают беспокойство вопросы, связанные с намерениями маркировки пчеловодческой продукции. Поэтому у меня большая просьба - обсудите на форуме эти позиции. Мы готовы подставлять свое плечо. Предлагаю в ходе форума по этому поводу выработать четкую позицию. После этого мы с профильным департаментом будем выходить в Госдуму и Правительство для того, чтобы решать ваши проблемы», - отметил глава региона.

В Костромской области пчеловодство является перспективным направлением развития сельского хозяйства. На территории региона зарегистрировано более 1200 пасек, на которых содержится более 13 тысяч пчелосемей. Ежегодно производится более 700 тонн меда.