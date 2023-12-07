Инициативы губернатора Игоря Бабушкина по социальным выплатам и субсидиям поддержали депутаты регионального парламента

Сегодня депутаты Законодательного собрания Астраханской области в двух чтениях единогласно поддержали инициативы губернатора региона Игоря Бабушкина и приняли пакет законопроектов.

"Важные изменения коснутся детей-сирот, молодых специалистов, инвалидов, участников СВО и их семей", - сообщил в своем телеграмм-канале глава региона.

Согласно принятым решениям, будет расширен перечень категорий граждан, которые имеют право на получение субсидии на приобретение внутридомового газового оборудования при реализации проекта догазификации. Теперь в него дополнительно входят: инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I группы, лица, которые ухаживают за детьми-инвалидами, участники СВО и члены их семей.

Также студенты 3-5 курсов, которые живут и работают в сельской местности, смогут получать выплаты для молодых специалистов. Речь идёт о ребятах, которые трудятся в отрасли образования и здравоохранения, еще не имея высшего образования.

Ещё один законопроект позволит детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья участвовать в программе профессиональной переподготовки рабочих и служащих, а также получить компенсацию затрат на такое обучение.