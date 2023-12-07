Астраханские предложат свою продукцию на ярмарке "Попробуй Астрахань на вкус!"

В субботу 9 декабря в столице Астраханской области пройдет ярмарка «Попробуй Астрахань на вкус!».

Об этом в эфире телеканала «Астрахань 24» рассказала заместитель министра экономического развития региона Лейсан Шафикова.

На ярмарке, которая начнет свою работу в 10:00 в ТРЦ «Алимпик», широко представят продукцию астраханских производителей: гастрономию и сувениры.

При этом, программа ярмарки будет состоять не только из торговых рядов, посетителей ждут увлекательные мастер-классы, дегустации и розыгрыши призов.

Любопытно, что на этой неделе свою продукцию астраханские предприятия презентовали представителям деловых кругов Татарстана, вызвав большой интерес регионального бизнеса. Свыше 350 представителей из 40 регионов Российской Федерации и десятка стран ближнего и дальнего зарубежья приняли участие в XVI форуме «Деловые партнёры Татарстана», организованном Всемирным конгрессом татар совместно с торгово-промышленной палатой Республики Татарстан.

Астраханскую область на форуме представляли депутат Государственной Думы Российской Федерации Ринат Аюпов, предприниматели Лилия Габидова, Эльдар Габидов, Равиля Резванова и главный редактор астраханского сетевого издания «Арбуз» Рамиля Самихова.

Директор сети астраханских магазинов «Аквариум» Лилия Габидова рассказала об истории создания своего бизнеса, а также продемонстрировала на слайдах необычную астраханскую продукцию — арбузный мёд, вяленые томаты, сугудай из осетра и икру мраморного сома.