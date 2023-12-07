Астраханские предложат свою продукцию на ярмарке "Попробуй Астрахань на вкус!"

07 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские предложат свою продукцию на ярмарке "Попробуй Астрахань на вкус!"

В субботу 9 декабря в столице Астраханской области пройдет ярмарка «Попробуй Астрахань на вкус!».

Об этом в эфире телеканала «Астрахань 24» рассказала заместитель министра экономического развития региона Лейсан Шафикова.

(2023)|Фото: astrobl.ru

На ярмарке, которая начнет свою работу в 10:00 в ТРЦ «Алимпик», широко представят продукцию астраханских производителей: гастрономию и сувениры.

При этом, программа ярмарки будет состоять не только из торговых рядов, посетителей ждут увлекательные мастер-классы, дегустации и розыгрыши призов.

Любопытно, что на этой неделе свою продукцию астраханские предприятия презентовали представителям деловых кругов Татарстана, вызвав большой интерес регионального бизнеса. Свыше 350 представителей из 40 регионов Российской Федерации и десятка стран ближнего и дальнего зарубежья приняли участие в XVI форуме «Деловые партнёры Татарстана», организованном Всемирным конгрессом татар совместно с торгово-промышленной палатой Республики Татарстан.

Астраханскую область на форуме представляли депутат Государственной Думы Российской Федерации Ринат Аюпов, предприниматели Лилия Габидова, Эльдар Габидов, Равиля Резванова и главный редактор астраханского сетевого издания «Арбуз» Рамиля Самихова.

презентация(2023)|Фото: astrobl.ru

Директор сети астраханских магазинов «Аквариум» Лилия Габидова рассказала об истории создания своего бизнеса, а также продемонстрировала на слайдах необычную астраханскую продукцию — арбузный мёд, вяленые томаты, сугудай из осетра и икру мраморного сома.

Теги: ярмарка, астраханские производители,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети