07 Декабря 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин в рамках декады приёмов граждан в «Единой России» встретился с жителями Астраханской области

Стартовавшая 1 декабря декада приурочена к 22-летию со дня основания партии «Единая Россия». В региональных и местных приёмных представители власти помогают людям разрешать проблемные вопросы. Сегодня личный приём в Штабе общественной поддержки провёл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Астраханцы просили помочь с благоустройством, ремонтом и открытием социальных объектов. Теперь работа подрядчиков – на жёстком контроле главы региона. 

В частности, с просьбой об оказании содействия в завершении благоустройства бульвара «100 лет Икрянинскому району» обратилась жительница муниципалитета Олеся Воронцова. По словам астраханки, созданные здесь функционирующие зоны пользуются большим спросом у жителей, однако их необходимо соединить в единое пространство.  

«Это центр села, место притяжения молодёжи. Мы с нетерпением ждём, когда работы на объекте завершатся», – сообщила Олеся Воронцова.

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина здесь выложат пешеходные дорожки, установят освещение и озеленят территорию.  

«Важно, чтобы к началу учебного года все работы завершились», – подчеркнул Игорь Бабушкин.  

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Ещё один рассмотренный вопрос – затянувшийся ремонт дороги регионального значения Бирюковка – Тишково. Сейчас сельчане вынуждены ездить по разбитой трассе. По словам подрядчика, работы здесь приостанавливались из-за подорожания материалов, погодных условий и необходимости смещения оси дороги. 

В свою очередь, глава региона указал дорожникам на то, что плохие погодные условия начались не так давно, а низкие темпы работ сохраняются с прошлого года.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

«Прошу к первому июля выполнить все работы на объекте. Для контроля представьте в министерство транспорта Астраханской области поэтапный план ремонта дороги», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Жительница Приволжского района Татьяна Плеханова сообщила, что в посёлке Садовый более 500 человек ждут новый фельдшерско-акушерский пункт. 

Игорь Бабушкин объяснил, что уже в конце этого года будет заключен договор с подрядчиком. Работы проведут в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Несмотря на то, что ФАП должны построить в конце следующего года, по поручению губернатора строительство медучреждения завершат осенью. 

Ещё одна астраханка попросила, чтобы в Советском районе Астрахани появился спортивный комплекс. Игорь Бабушкин сообщил, что благодаря проекту «Я выбираю спорт» уже подготовлен земельный участок, в следующем году на объекте установят универсальную спортплощадку с покрытием для мини-футбола, баскетбола, волейбола, зал для тренировок и соревнований любительских команд.

«Несмотря на то, что по графикам открытие объекта запланировано на декабрь следующего года, прошу министерство спорта ускориться и завершить работы осенью 2024 года», – сказал Игорь Бабушкин.

Теги: тгорь бабушкин, единая россия, прием граждан


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