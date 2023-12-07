Проект создания нового молодежного пространства на Косе в Астрахани представили губернатору Игорю Бабушкину

Проект нового общественного пространства на встрече губернатору Игорю Бабушкину презентовал руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин. Площадку запустят совместно с молодежным центром, который откроют на базе Центра зимних видов спорта в 2024 году.





Как рассказал Виктор Нуртазин, молодежный центр - это многофункциональное пространство площадью более 2 тысяч квадратных метров, включающее пять автономных помещений. Здесь будут работать мастерская профессиональной практики для студентов, семейный и подростковый клубы, медиастудия, творческие мастерские, кафе. А также проходить выставки, мастер-классы, концерты, акции, лектории и кинопросмотры.

На территории Косы будут работать фудкорты, уличные кинотеатры, передвижные концертные сцены, смотровые площадки, мастерские. Проект стал одним из лучших в стране и выиграл федеральный грант Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» - 83 млн рублей.

«Одна из главных целей правительства Астраханской области – сократить отток молодежи из региона. Для этого важно создать комфортные условия для работы, образования и общего развития молодого поколения», - отметил Игорь Бабушкин.

Ещё один проект для привлечения молодежи предложил основатель студии танцев «YAFUNK» Георгий Захарян. Он считает, что проведение ежегодного танцевального фестиваля в Астраханской области объединит лучшие команды страны и решит проблему оттока астраханских хореографов. Губернатор Игорь Бабушкин поддержал идею и пообещал оказать необходимую поддержку для реализации проекта.