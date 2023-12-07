На Владимирском инвестиционном конгрессе-2023 обсуждали развитие индустрии гостеприимства

7 декабря ключевым событием IV Владимирского инвестиционного конгресса стало пленарное заседание на тему «Туризм. Формирование среды гостеприимства и впечатлений». В нём приняли участие Губернатор Александр Авдеев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник Артемий Лебедев, директор Национального драматического театра России (Александринского театра) Сергей Емельянов, руководитель проекта «Гастрономическая карта России», куратор «Дома Российской Кухни» на ВДНХ Екатерина Шаповалова, председатель комитета по кемпингам, придорожной инфраструктуре и автотуризму, член экспертного совета при комитете Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрей Артюхов, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, председатель Совета Плёсского городского поселения Тимербулат Каримов, эксперты гостиничного и туристического бизнеса, предприниматели и общественники. Модератором пленарного заседания выступила автор программы «Света вокруг Света» Светлана Бондарчук.

«В последние годы сфера туризма активно развивается, Президент и Правительство России оказывают этому направлению большую поддержку. Однако стоит отметить, что сегодняшний турист становится более требовательным к комфорту и новым впечатлениям. Наша область – это история, интерес людей к ней не иссякает. Но случается и так, когда истории нет, но создана инфраструктура, и это тоже востребовано людьми. Таким примером является Доброград. Поэтому мы делаем ставку на развитие инфраструктуры, сервисов, дорожной сети. Внутри области проходит основная часть маршрутов знаменитого «Золотого кольца России». Близость к Москве, открытие трассы М-12, расширение трассы до Суздаля, удобное расположение малых городов помогают нашему региону стать идеальным вариантом для поездок», – подчеркнул Александр Авдеев.

За 9 месяцев 2023 года туристический трафик во Владимирскую область увеличился более чем на 20 процентов. Благодаря участию в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства» регион начал разработку туристского кода Суздаля и Мурома, запустил инвестпроекты по созданию модульных некапитальных средств размещения. Объём финансовой поддержки муниципальных образований на создание благоприятных условий для развития туризма в этом году вырос в 1,6 раза: поддержаны проекты по созданию пешеходных маршрутов и кемпингов. Регион взял вектор на строительство новых частных музеев, глэмпингов, новых событийных площадок. Уже скоро начнутся крупные мероприятия в рамках проекта «Суздаль – Новогодняя столица России» и продолжатся в 2024 году празднованием юбилея города.

Фирменный стиль 1000-летия Суздаля в ходе пленарного заседания презентовал Артемий Лебедев. В основу концепции, разработанной его дизайн-студией, легли традиционные суздальские изразцы. Универсальные детали произвольно комбинируются и брендируют фестивальные сувениры, рекламу, здания и транспорт.

Владимирская область готовится активно развивать автотуризм: сейчас рассматриваются инициативы по совершенствованию инфраструктуры и созданию маршрутов, определены 15 ключевых локаций. Одна из комфортных площадок для автотуристов размером 114 га будет организована близ Суздаля. Вопросы развития этой достаточно новой для России подотрасли туризма будут детально обсуждаться в Суздале в июне 2024 года на фестивале караванеров ABUNAFEST.

Ещё одна новость для любителей отдыха на природе – регион станет пилотной площадкой по внедрению хаусботов – плавучих домов с автономными системами жизнеобеспечения. Такой водный «кемпинг» может и стоять в маринах, и двигаться со скоростью 10-15 км/ч. Жилая надстройка по сути является энергоэффективным домом, при этом корпус хаусбота рассчитан для вмерзания в лёд.

«Владимирская область – один из центров притяжения людей. Это настоящий клондайк для развития практически любых направлений внутреннего туризма», – считает Николай Валуев.

Первый тестовый образец хаусбота планируется произвести в регионе уже в следующем году. Кроме того, в начале 2024-го Владимирская область планирует запустить совместный проект с национальной системой платёжных карт «Мир» – карту туриста Владимирской области. Для бизнеса это возможность нарастить трафик туристов, а для гостей региона – способ сэкономить, ведь с помощью карты можно будет получать бонусы в виде кэшбэка.

Участники дискуссии выделили ключевые и актуальные направления в туризме, обсудили лучшие практики регионов и наметили основы стратегии развития туристической отрасли Владимирской области на ближайшие годы. В ходе пленарного заседания рассмотрены темы, касающиеся развития законодательной базы, мер поддержки бизнеса, гастрономии, городской среды, событийного, въездного и детского туризма, маркетинга территорий.