Путин одобрил повышение ключевой ставки: "Направление развития выстраивается правильно"

Владимир Путин дал понять, что одобряет действия монетарных властей, в первую очередь – главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

"Споры о ключевой ставке идут, но в целом нужное направление развития финансовыми, экономическими властями страны находится и выстраивается правильно", - заявил президент России, выступая на форуме "Россия зовет!".

"Все всегда друг другом не довольны. Везде. Но цифры-то говорят о том, что решения принимаются, экономика развивается", - добавил Путин.

Себя он тоже похвалил: "Фундаментальный запас прочности мы формировали 20 лет, особенно – после 2014 года, когда были введены первые санкции".

Также президент заявил, что считает вполне реальным кредитование экономики и инвестиционных проектов в банках под текущий рыночный процент, хотя "западное кредитование дешевле, да, но здесь проблемы нет".