07 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Виртуальный концертный зал Тобольска признан лучшим в России

Виртуальный концертный зал Тобольска признан лучшим в России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Подведены итоги Всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов. Эксперты изучили 100 заявок из 44 регионов. Среди участников – дома культуры, культурно-просветительские центры, дома народного творчества, вузы, колледжи, детские школы искусств, художественные школы, библиотеки, филармонии, концертные объединения, музеи и театры.

"Виртуальный зал Центр искусств и культуры города Тобольска – среди лучших виртуальных концертных залов России! Он отмечен в номинации "Лучшая практика самостоятельного виртуального концертного зала". Виртуальный зал Центр искусств и культуры Тобольска в доме культуры "Синтез" – это один из первых виртуальных залов Тюменской области, он открыт в 2019 году. На федеральный конкурс тоболяки представили лучшие реализованные творческие проекты", - говорится в сообщении.

В Тюменской области сегодня функционируют 34 виртуальных концертных залов, восемь из них созданы в рамках нацпроекта "Культура".

Отметим, что виртуальный концертный зал - это комплекс оборудования, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных ﻿концертных залов России.

В рамках федерального проекта "Цифровая культура" министерство культуры РФ проводит ежегодный отбор заявок от учреждений культуры на получение финансирования для создания виртуальных концертных залов.

Теги: концертный зал, конкурс


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