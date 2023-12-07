07 Декабря 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

СК расследует гибель младенца в многодетной семье на Среднем Урале

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 3 декабря в частном доме одного из сел Серовского района скончался мальчик, родившийся в ноябре 2023 года. Причины гибели в СК не называют. Однако в ведомстве заявили: появившаяся в СМИ информация, что ребенок замерз в коляске, не соответствует действительности.

Как добавил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, трагедия произошла в полной многодетной семье.

"Отец умершего ребенка работает у одного из местных индивидуальных предпринимателей, а мать нигде не работает, поскольку занимается воспитанием детей. В настоящее время сотрудники полиции территориального ОВД оказывают нашим коллегам из Следственного комитета необходимую помощь в установлении всех обстоятельств", - сообщил полковник Горелых.

СК возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена экспертиза. Истребуется характеризующий материал в отношении многодетной семьи, в которой случилась трагедия.

Напомним, накануне в частном доме деревни Катышка Алапаевского района в холодных сенях было обнаружено тело мальчика 2022 года рождения. Ребенок мог скончаться от переохлаждения. На этой неделе на Урале ждут 37-градусные морозы.

Теги: младенец, семья, гибель, дело, СК


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