В Госдуме после трагедии в Брянске предложили пересмотреть систему охраны школ

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя стрельбу в гимназии Брянска, призвал сделать охрану школ государственной.

"Нужно принять командирское решение. Да, может быть, недешево, да, может быть, нагрузка, но в противном случае такие трагедии будут происходить", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

Как стало известно, за охрану брянской гимназии № 5 отвечало ЧОО "Экскалибур". По данным Mash, организацию проверят силовики.

Telegram-канал выяснил, что "Экскалибур" — местный охранный монополист, под его контролем 44 объекта. Из них — 38 школ, что почти половина в городе. При этом персонала на качественную работу не хватает. К примеру, в гимназии, где произошла стрельба, на вахте сидела бабушка, которая дежурила там еще до заключения контракта.