07 Декабря 2023
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Фото: скриншот трансляции форума Россия зовет!

Путин ждет возвращения американцев: "В конечном итоге здравый смысл возобладает"

Владимир Путин считает, что через десять лет американские и другие западные инвесторы и компании вернутся в Россию.

"Инвесторы – умные люди, они незримо и так здесь присутствуют. Я очень надеюсь, что мы сможем с ними напрямую общаться. Контакты-то продолжаются, если сказать по-честному. В конечном итоге здравый смысл возобладает, по моему мнению", - заявил президент России, выступая на форуме "Россия зовет!".

При этом сейчас США, как считает Путин, "не делятся даже со своими союзниками".

"Глобализация была, она развивалась. Только понималась она людьми по-разному. Экс-генсек ООН Кофи Аннан считал, что глобализация должна пойти на благо всем. Ничего подобного на практике не было. США не делятся даже со своими союзниками ничем. Мы хотим создать демократическую модель с честной конкуренцией", - заявил президент.

"Элиты западных стран пытаются затормозить этот процесс, искусственно сдержать рост на "глобальной периферии", которую привыкли использовать как колонию. Западные элиты дошли до отмены собственных рыночных принципов. Несмотря на цыканье зубами, есть лидеры мощных стран, которые не поддаются давлению и руководствуются интересами собственных государств", - полагает Путин.

Теги: инвесторы, экономика, глобализация


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