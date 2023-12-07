С Китаем мы готовы кооперироваться во всех областях, в том числе военной – Путин

Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах. "С Китаем мы готовы кооперироваться во всех областях, в том числе и в военной сфере. Здесь у нас нет никаких ограничений", - заявил президент России Владимир Путин на форуме "Россия зовет!".

Путин не считает, что в целом отказ от глобализации не приведет к замедлению технического прогресса, "никому не придется изобретать велосипед" из-за отсутствия доступа к передовым технологиям.

"Хотели секрет пороха сохранить – не смогли. Это в средние века, а сейчас уж о чем говорить – в век интернета!" – сказал Путин.