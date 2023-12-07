В тюменских школах усилят меры безопасности после трагедии в Брянске

В тюменских школах усилят меры безопасности после трагедии в Брянске. Соответствующее поручение отдали в городском департаменте образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

СМИ сообщают, что якобы в школы начали поступать угрозы. В образовательных учреждениях будет дежурить полиция.

Напомним, сегодня утром14-летняя девушка принесла в брянскую гимназию №5 помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. Двое погибли (одна из них стрелявшая), пять человек пострадали, они доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК РФ).