Стрелкову продлили арест на полгода

Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на полгода, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Стрелков находится в столичном СИЗО "Лефортово" с июля 2023 года. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В начале августа адвокат Стрелкова Гаджи Алиев сообщил, что следствие засекретило дело, заседания суда будут проходить в закрытом режиме.

По 282 статье УК Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. РБК со ссылкой на неназванные источники сообщал, что поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стало заявление бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".