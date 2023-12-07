07 Декабря 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Моор вручил тюменцам государственные и региональные награды за успехи в труде

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил тюменцам государственные и региональные награды за успехи в труде, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Торжественная церемония состоялась в Большом зале регионального правительства в преддверии Дня Конституции Российской Федерации.

Награды получили 49 жителей региона. В их числе — работники здравоохранения и образования, ЖКХ, сельского и лесного хозяйства, информационных технологий, топливно-энергетического и строительного комплексов, транспорта и промышленности, физкультуры и спорта, государственного управления.

"Благодаря действующей Конституции наша страна сегодня выдерживает беспрецедентное политическое и санкционное давление. А все мы, граждане России, опираясь на положения Основного закона, с честью отвечаем на исторические вызовы, вместе идем по пути укрепления независимости, экономической мощи и социального благополучия нашей Родины", — подчеркнул Губернатор Тюменской области Александр Моор.

награждение, Моор(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Поздравляя награжденных, Александр Моор напомнил слова главы государства Владимира Путина: главный золотой запас России – это люди. Губернатор пожелал жителям региона дальнейших успехов в труде на благо Тюменской области и всей страны.

Теги: Александр Моор, награждение, успехи в труде, день конституции


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