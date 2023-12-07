Люди не могут уехать: с новой нумерацией автобусов Екатеринбурга возникла проблема

07 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Люди не могут уехать: с новой нумерацией автобусов Екатеринбурга возникла проблема

Жители Екатеринбурга не могут уехать домой из-за новой нумерации маршрутов общественного транспорта. Об проблеме сообщил депутат городской думы Антон Швалев.

Напомним, 22 автобусных маршрута уральской столицы изменили номера с 1 декабря нынешнего года. Также с этой даты семь автобусных маршрутов поменяли схему движения.

Как рассказал Антон Швалев в своем Telegram-канале, из-за этих нововведений многие люди не знают или до сих пор путают новый номер своего автобуса.

"Моя дочь тоже простояла на морозе, пропустив два своих маршрута, вернулась со школы пешком. И подобных обращений ко мне поступает достаточно много", - заявил депутат.

Он предложил усилить информирование горожан об изменениях маршрутов: на всех остановках должны быть размещены понятные объявления. Также к этому можно привлечь школы через родительские чаты.

новые номера автобусных маршрутов Екатеринбурга(2023)|Фото: официальный портал Екатеринбурга, екатеринбург.рф

Швалев добавил, что горожане жалуются на сломанные электронные табло на остановках – где-то они не работают, а где-то показывают неправильные данные.

"Будем с этим разбираться", - пообещал он.

Напомним, недавно в администрации Екатеринбурга подвели итоги конкурса на обслуживание маршрутов общественного транспорта. Этим снова займется ЕМУП "Гортранс", к которому в последнее время накопилось немало вопросов.

Теги: автобусы, нумерация, маршруты, депутат, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.10.2023 14:20 Мск Семь автобусных маршрутов Екатеринбурга меняют схему движения
Ранее 26.10.2023 13:50 Мск 22 автобусных маршрута Екатеринбурга изменят номера с 1 декабря

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети