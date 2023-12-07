Люди не могут уехать: с новой нумерацией автобусов Екатеринбурга возникла проблема

Жители Екатеринбурга не могут уехать домой из-за новой нумерации маршрутов общественного транспорта. Об проблеме сообщил депутат городской думы Антон Швалев.

Напомним, 22 автобусных маршрута уральской столицы изменили номера с 1 декабря нынешнего года. Также с этой даты семь автобусных маршрутов поменяли схему движения.

Как рассказал Антон Швалев в своем Telegram-канале, из-за этих нововведений многие люди не знают или до сих пор путают новый номер своего автобуса.

"Моя дочь тоже простояла на морозе, пропустив два своих маршрута, вернулась со школы пешком. И подобных обращений ко мне поступает достаточно много", - заявил депутат.

Он предложил усилить информирование горожан об изменениях маршрутов: на всех остановках должны быть размещены понятные объявления. Также к этому можно привлечь школы через родительские чаты.

Швалев добавил, что горожане жалуются на сломанные электронные табло на остановках – где-то они не работают, а где-то показывают неправильные данные.

"Будем с этим разбираться", - пообещал он.

Напомним, недавно в администрации Екатеринбурга подвели итоги конкурса на обслуживание маршрутов общественного транспорта. Этим снова займется ЕМУП "Гортранс", к которому в последнее время накопилось немало вопросов.