Песков - о стрельбе в Брянске: Надо определить, почему не сработали ранее принятые меры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал очередной случай стрельбы в российской школе.

"Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты", - приводит его слова РИА Новости. "Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами", - заявил Песков.

Также представитель Кремля отметил, что в трагедии должны разбираться правоохранительные органы, и они это делают.

Напомним, сегодня утром14-летняя девушка принесла в брянскую гимназию №5 помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. Двое погибли (одна из них стрелявшая), пять человек пострадали, они доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК РФ).