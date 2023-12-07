Голубое топливо придет в дома жителей - в Гусь-Хрустальном районе ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод

07 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Голубое топливо придет в дома жителей - в Гусь-Хрустальном районе ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод

Благодаря запуску газопровода голубое топливо придёт в дома жителей деревень Давыдово, Малая Артёмовка, Никулино, Першково, Семёновка, Толстиково, Федотово, сёл Вешки и Губцево.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Сергей Волков, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» по реализации и транспортировке газа Юрий Пахомовский, министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области Елена Семенова, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

«Личное внимание Президента России Владимира Путина к вопросам газификации и партнёрские отношения с ПАО «Газпром» позволили в 2 раза увеличить количество населённых пунктов Владимирской области, которые будут газифицированы к 2027 году, – это 313 деревень и сёл региона, размер инвестиций превысит 21 млрд рублей. Сегодня новую жизнь благодаря приходу голубого топлива в дома начинают жители 9 населённых пунктов Гусь-Хрустального района. От имени Губернатора Александра Авдеева и от себя лично желаю вам тепла, уюта и благополучия вам и вашим семьям», – поздравил Сергей Волков.

(2023)|Фото: avo.ru

«Сегодня мы завершаем важный для жителей Гусь-Хрустального района проект. Новый газопровод обеспечит экологичным и экономичным топливом сотни домовладений и социальные учреждения. Мы продолжаем реализацию масштабной пятилетней программы газификации Владимирской области, и, без сомнения, выполним все поставленные на текущий год задачи», – отметил Юрий Пахомовский.

С ответным словом выступила Елена Шишкова из Семёновки: «Так сложилось, что большинство наших жителей – это пенсионеры, а как трудно заготавливать дрова знает каждый. Поэтому газификация деревни – это долгожданное решение проблемы с отоплением. Надеемся, что к следующей зиме будет подключено большинство домов».

(2023)|Фото: avo.ru

В 2023 году для газификации 9 населённых пунктов Гусь-Хрустального района (деревень Давыдово, Малая Артёмовка, Никулино, Першково, Семёновка, Толстиково, Федотово, сёл Вешки и Губцево) в соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 2021-2025 годы, финансируемой за счёт средств Единого оператора газификации – ООО «Газпром газификация», построен и введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод длиной около 48 км. Также до границ земельных участков построены внутрипоселковые газовые сети общей протяжённостью 23,7 км. В результате возможность использовать газ на коммунально-бытовые нужды получили около 800 человек. В дальнейшем запланирован перевод на газовое отопление школы-сада и Дома культуры в Семёновке, клуба в Никулино. 

Напоминаем, что строительство газопровода до границ земельных участков граждан без взимания платы обеспечивает Единый оператор газификации (а вот подготовить домовладение к приёму газа – обязанность собственника дома). Для оказания помощи при газификации домовладений Правительство области предоставляет жителям субсидии в размере от 40 до 100 тысяч рублей (в зависимости от принадлежности граждан к льготной категории). В текущем году уже выплачено 241,4 млн рублей на газификацию 4,1 тысячи домовладений (квартир).

Для информации - оформить заявку на догазификацию в АО «Газпром газораспределение Владимир» можно: 

– через официальный портал Единого оператора газификации Российской Федерации connectgas.ru;

– через Портал Государственных услуг gosuslugi.ru; 

– через Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг Владимирской области mfc33.ru; 

– через Единый расчётный информационный центр Владимирской области eric33.ru; 

– через «Личный кабинет» на сайте vladoblgaz.ru; 

– через службу «Единое окно» в Клиентских центрах (тел. для справок 8 (800) 250-22-94); 

– по электронной почте info@vladoblgaz.ru.

Теги: газификация, голубое топливо, газопровод, александр авдеев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети