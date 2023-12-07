Голубое топливо придет в дома жителей - в Гусь-Хрустальном районе ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод

Благодаря запуску газопровода голубое топливо придёт в дома жителей деревень Давыдово, Малая Артёмовка, Никулино, Першково, Семёновка, Толстиково, Федотово, сёл Вешки и Губцево.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Сергей Волков, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» по реализации и транспортировке газа Юрий Пахомовский, министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области Елена Семенова, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

«Личное внимание Президента России Владимира Путина к вопросам газификации и партнёрские отношения с ПАО «Газпром» позволили в 2 раза увеличить количество населённых пунктов Владимирской области, которые будут газифицированы к 2027 году, – это 313 деревень и сёл региона, размер инвестиций превысит 21 млрд рублей. Сегодня новую жизнь благодаря приходу голубого топлива в дома начинают жители 9 населённых пунктов Гусь-Хрустального района. От имени Губернатора Александра Авдеева и от себя лично желаю вам тепла, уюта и благополучия вам и вашим семьям», – поздравил Сергей Волков.

«Сегодня мы завершаем важный для жителей Гусь-Хрустального района проект. Новый газопровод обеспечит экологичным и экономичным топливом сотни домовладений и социальные учреждения. Мы продолжаем реализацию масштабной пятилетней программы газификации Владимирской области, и, без сомнения, выполним все поставленные на текущий год задачи», – отметил Юрий Пахомовский.

С ответным словом выступила Елена Шишкова из Семёновки: «Так сложилось, что большинство наших жителей – это пенсионеры, а как трудно заготавливать дрова знает каждый. Поэтому газификация деревни – это долгожданное решение проблемы с отоплением. Надеемся, что к следующей зиме будет подключено большинство домов».

В 2023 году для газификации 9 населённых пунктов Гусь-Хрустального района (деревень Давыдово, Малая Артёмовка, Никулино, Першково, Семёновка, Толстиково, Федотово, сёл Вешки и Губцево) в соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 2021-2025 годы, финансируемой за счёт средств Единого оператора газификации – ООО «Газпром газификация», построен и введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод длиной около 48 км. Также до границ земельных участков построены внутрипоселковые газовые сети общей протяжённостью 23,7 км. В результате возможность использовать газ на коммунально-бытовые нужды получили около 800 человек. В дальнейшем запланирован перевод на газовое отопление школы-сада и Дома культуры в Семёновке, клуба в Никулино.

Напоминаем, что строительство газопровода до границ земельных участков граждан без взимания платы обеспечивает Единый оператор газификации (а вот подготовить домовладение к приёму газа – обязанность собственника дома). Для оказания помощи при газификации домовладений Правительство области предоставляет жителям субсидии в размере от 40 до 100 тысяч рублей (в зависимости от принадлежности граждан к льготной категории). В текущем году уже выплачено 241,4 млн рублей на газификацию 4,1 тысячи домовладений (квартир).

Для информации - оформить заявку на догазификацию в АО «Газпром газораспределение Владимир» можно:

– через официальный портал Единого оператора газификации Российской Федерации connectgas.ru;

– через Портал Государственных услуг gosuslugi.ru;

– через Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг Владимирской области mfc33.ru;

– через Единый расчётный информационный центр Владимирской области eric33.ru;

– через «Личный кабинет» на сайте vladoblgaz.ru;

– через службу «Единое окно» в Клиентских центрах (тел. для справок 8 (800) 250-22-94);

– по электронной почте info@vladoblgaz.ru.