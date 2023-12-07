ФСБ задержала белоруса по делу о подрыве состава на БАМе

ФСБ задержала белоруса по делу о подрыве состава в Северомуйском тоннеле БАМа. В сообщении службы говорится, что он "действовал в интересах украинских спецслужб". Указания мужчина получил от другого гражданина Белоруссии, проживающего в Литве.

ЧП произошло в Северомуйском тоннеле 29 ноября. Загорелась цистерна в составе грузового поезда. При этом в ФСБ заявили, что подорваны были составы с нефтепродуктами, следовавшие по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри.