Сергей Ситников вручил награды бойцам Росгвардии - участникам спецоперации

Сегодня губернатор Костромской области Сергей Ситников провел рабочую встречу в региональном управлении Росгвардии.

Глава региона пообщался с бойцами, выполняющими государственные задачи в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Сотрудники и военнослужащие ведомства охраняют порядок на новых российских территориях, в освобождённых населённых пунктах.

Губернатор Костромской области поблагодарил бойцов за службу и четкое исполнение задач в рамках служебных командировок.

За проявленные в зоне спецоперации отвагу, самоотверженность и личное мужество шестерым росгвардейцам на встрече вручены государственные награды. Это медали Жукова и Суворова, медали «За отличие в охране общественного порядка».