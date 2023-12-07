07 Декабря 2023
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Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников вручил награды бойцам Росгвардии - участникам спецоперации

Сегодня губернатор Костромской области Сергей Ситников  провел рабочую встречу в региональном управлении Росгвардии.

Глава региона пообщался с бойцами, выполняющими государственные задачи в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора региона.

награда, медаль(2023)|Фото: adm44.ru

Сотрудники и военнослужащие ведомства охраняют порядок на новых российских территориях, в освобождённых населённых пунктах.

ситников, военные(2023)|Фото: adm44.ru

Губернатор Костромской области поблагодарил бойцов за службу и четкое исполнение задач в рамках служебных командировок.

медаль суворова, награды(2023)|Фото: adm44.ru

За проявленные в зоне спецоперации отвагу, самоотверженность и личное мужество шестерым росгвардейцам на встрече вручены государственные награды. Это медали Жукова и Суворова, медали «За отличие в охране общественного порядка».

 

Теги: сергей ситников, участники спецоперации, росгвардия, бойцы


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