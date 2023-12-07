Государственное аптечное предприятие Костромской области расширяет собственное производство лекарственных препаратов

Костромская область — один из немногих регионов страны, где сохранено собственное государственное аптечное предприятие. С этого года предприятие определено единственным поставщиком льготных лекарств. Они реализуются через аптечную сеть «Губернская». Представительства работают во всех муниципальных образованиях региона, в том числе, в самых отдаленных, где частный бизнес не открывает и не развивает собственные сети. Для поддержания неснижаемого запаса препаратов по решению губернатора Сергея Ситникова Костромская область производит опережающие закупки.

Важнейшее направление работы аптечной базы — расширение собственного производства лекарственных средств. Сегодня главе региона представили новую линию по изготовлению медикаментов. Она запущена в аптеке на улице Никитской в Костроме. Для расширения производства в рецептурно-производственном отделе проведены ремонтные работы, приобретена новая мебель и современное высокотехнологичное оборудование. На эти цели было выделено свыше 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

Ранее здесь производили 90 наименований лекарственных препаратов. Новая материально-техническая база позволила увеличить объемы производства, расширить перечень медикаментов и изготавливать более 250 фармацевтических препаратов. Это, в том числе, несколько видов жаропонижающих и обезболивающих порошков, десять видов назальных спреев, спреи для горла, назальные мази, микстуры от кашля, порошки с аскорбиновой кислотой, противоожоговые мази и др. Лекарства — в несколько раз дешевле произведенных под известным брендом.

«Большое количество препаратов, которые не представляют из себя уникальных форм, продаются за большие деньги только из-за известной торговой марки. В этой связи необходим возврат к тем препаратам, которые, на самом деле, не представляют никакой сложности с точки зрения производства, но оказывают то же самое воздействие на организм человека, на течение болезни, и дешевле во много раз. Тема актуальна и для медицинских учреждений, и для наших граждан, чтобы люди не переплачивали просто за красивую упаковку с красивым названием», - отметил губернатор.

Сейчас аптечная база завершает подготовку развернутого справочника препаратов, которые изготавливаются в собственной производственной аптеке. Он будет направлен в лечебные учреждения региона, чтобы врачи могли их выписывать пациентам. До конца декабря весь ассортимент лекарственных препаратов из производственной аптеки станет доступен в «Губернских» аптеках муниципальных образований Костромской области.

Глава региона Сергей Ситников подчеркнул, что при востребованности собственных препаратов регион окажет необходимую поддержку аптечной базе для индустриализации и расширения производства.