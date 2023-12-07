07 Декабря 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: instagram.com/ilya_lisnyak

В Прикамье коммунисты России потребовали признать иноагентом, беглого экс-депутата Лисняка

Пермское краевое отделение партии "Коммунисты России" просит признать иноагентами сбежавшего из России экс-депутата краевого заксобрания от партии "Справедливая Россия" Илью Лисняка и руководителя пермского молодежного Михаила Нецветаева, передает корреспондент .Накануне.RU

Руководитель краевого отделения партии Михаил Дьячков отметил, что "некоторые лица, заявляющие себя пермскими политиками, не гнушаются реализовывать свои так называемые "международные проекты", при этом, уже на протяжении длительного времени связывая свою судьбу с государствами - странами НАТО.

"30 ноября 2023 года на пленарном заседании Законодательного собрания края Илья Лисняк лишен своего мандата. Лисняк, являющийся фигурантом уголовного дела за вымогательство, уже длительное время живет заграницей, так в 2023 году пребывал на территории Черногории, которая входит в недружественный России блок НАТО. При этом он не перестает через свои интернет-ресурсы постоянно вмешиваться во внутриполитические процессы, происходящие в России и Пермском крае", - сообщил Дьячков.

Про Нецветаева он сообщил, что тот развернул деятельность по якобы поддержке и юридической защите мобилизованных граждан-уроженцев Пермского края. В соцсетях он предлагает судебную защиту участникам СВО, при этом сам лично с июля по октябрь 2023 года находился на территории США.

"Более того, по информации из сети Интернет Нецветаев является руководителем "Пермского молодежного центра". Эта организация связана с депутатом законодательного собрания Пермского края Ильей Лисняком .Помимо этого, якобы оказывая правовую помощь мобилизованным и их семьям, Нецветаев при установлении обстоятельств получения ранений, получает информацию о принадлежности того или иного участника СВО к конкретному воинскому подразделению, дислокации, времени пребывания в зоне боевых действий, а также иной информации, которая является информацией в военной области. Также Нецветаев ведет политическую деятельность", - сообщил Дьячков.

Он попросил Минюст проверить деятельность политиков и присвоить им статус иноагентов.

Напомним, экс-депутата Лисняка подозревают в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.

В ведомстве заявляют, что подозреваемый скрылся за пределами РФ и объявлен в международный розыск. Следователь обратился в суд для заключения подозреваемого под стражу. В компаниях, аффилированных с подозреваемыми, а также в жилых помещениях прошли обыски. Изъяты документы. Ведется сбор доказательной базы.

Лисняк отрицает свою вину. По последней информации, он находится в Сербии. За пропуск заседаний заксобрания, а также за то, что якобы он не декларировал все свои доходы, было предложено лишить его мандата.

Теги: Илья Лисняк, иноагент, коммунисты России, Михаил нецветаев


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Ранее 30.11.2023 09:56 Мск Сбежавшего из России депутата Илью Лисняка лишили мандата

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