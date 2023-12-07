Mash: Директора гимназии в Брянске увезли на допрос после стрельбы

Директор брянской гимназии №5 Галина Сауткина находится на допросе, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, следователи выясняют, как в школе, где сегодня произошла стрельба, была устроена система охраны.

Ранее сообщалось, что рамка металлодетектора в гимназии не сработала, благодаря чему школьница смогла пронести оружие в учебное заведение.

В отношении отца девочки, по данным Mash, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия.

Напомним, сегодня утром14-летняя девушка принесла в брянскую гимназию помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. Двое погибли (одна из них стрелявшая), пять человек пострадали, они доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК РФ).