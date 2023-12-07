07 Декабря 2023
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге ищут двух школьников: один убежал от матери неделю назад

В Екатеринбурге полиция разыскивает двух пропавших школьников. Младший убежал от матери еще неделю тому назад.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, разыскивается 14-летний Артем Г., местонахождение которого неизвестно с 4 декабря. Юноша проживает в доме на улице 2-я Новосибирская и учится в 7-м классе средней школы №156.

Приметы разыскиваемого: рост 160 см, среднее телосложение, волосы русые, короткие. На момент пропажи был одет в черную кепку, короткую темно-синюю куртку без капюшона, толстовку с бежевым капюшоном, черные спортивные брюки и черные кроссовки.

Розыск школьников в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Также полиция разыскивает 11-летнего Витю Ш., который днем 1 декабря убежал от матери из двора дома на улице Агрономическая и до сих пор не вернулся. Ребенок учится в школе №52.

Приметы: на вид 10 лет, рост 150 см, среднее телосложение, темные волосы, стрижка "ежик". В момент исчезновения был одет в черную шапку, черную демисезонную куртку до колена с капюшоном, черные спортивные штаны с белыми лампасами, черные ботинки с боку на молнии со шнуровкой спереди.

На розыск ребят ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Всех, кто обладает полезной информацией об их местонахождении, просят сообщить ее по телефонам: 8 (343) 356-42-12, 8 (343) 356-42-75, +7 (999) 368-52-43 либо 02 (102 по мобильному).

Теги: школьники, розыск, МВД


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